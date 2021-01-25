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В ООН предупредили о риске роста смертности от COVID-19

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Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что промедление с распространением вакцин может привести к росту смертности из-за мутаций COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

«Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам», — заявил Гутерриш.

Он призвал увеличить производство вакцин во всем мире, а также обеспечить их всеобщую доступность. Генсек подчеркнул, что препараты быстро появляются в странах с высоким уровнем дохода, в то время как беднейшим странам мира они не достаются.

Гутерриш заключил, что, если богатые страны думают, что будут в безопасности, пока вакцинируют только своих граждан, они ошибаются.

Ранее в январе Гутерриш обвинил богатые страны в «вакционном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран. Он подчеркнул, что пандемия обнаружила глубокие проблемы в международном сотрудничестве. Генсек ООН также добавил, что распространение коронавируса оказало «непропорциональное и ужасное» воздействие на наименее защищенные социальные группы.

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