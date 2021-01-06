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Уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года

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Фото: Robert Geiss / Picture alliance / Global Look Press

Уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Ожидается, что сокращение экономической активности в нестабильных и затронутых конфликтами регионах приведет к нищете еще 18-27 миллионов человек», — сообщил он.

Гутерриш также отметил, что, по оценкам Всемирного банка, две трети самых бедных людей в мире к 2030 году будут жить в нестабильных странах. Он уточнил, что конфликты порождают нищету и неустойчивость институтов.

Ранее Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с самым страшным за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. Глава ООН также предрек рост уровня крайней бедности и угрозы голода.

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