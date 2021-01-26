ООН констатировала худший экономический кризис за 100 лет

Пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на мероприятии «Давосская повестка дня». Его речь доступна на официальном сайте организации.

Он напомнил, что из-за распространившейся по миру инфекции умерли более двух миллионов человек. «Мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет Мы видим это в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия. (...) Мы также видим нестабильность кризисов климата и биоразнообразия», — констатировал Гутерриш.

Материалы по теме Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?

По данным доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

В то же время, по словам генсека ООН, в 2021 году у мира появилась уникальная возможность, чтобы при восстановлении от пандемии COVID-19 «перейти от хрупкости к устойчивости». Для этого, в частности, необходимо, чтобы правительства, международные организации, частный сектор и гражданское сообщество работали сообща.

Ранее во Всемирном банке предрекли миру новый кризис из-за пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Инфекция уже спровоцировала глобальную рецессию, а теперь может стать причиной и финансового кризиса.