Люди начали в шесть раз чаще умирать от голода

За последний год количество людей, умирающих от голода, выросло в шесть раз. По смертности эта причина уже превысила COVID-19, говорится в докладе организации Oxfam, на который ссылается CNBC.

С начала пандемии коронавируса от голода каждую минуту умирают 11 человек, в то время как от COVID-19 — семь человек. В настоящее время от критического отсутствия продовольствия по всему миру страдают 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее.

Главной причиной голода в организации называют многочисленные войны и конфликты, а также экономические потрясения, к которым привела пандемия. Свою роль играет и изменение климата, ухудшающее обеспечение питанием. На фоне глобальных проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40 процентов, что стало самым высоким ростом более чем за десять лет.

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Сильнее всего страдают самые уязвимые слои населения. Это женщины, дети, мигранты и неформальные работники. Эпицентрами роста голода стали Индия, Южная Африка и Бразилия, а также страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.

В докладе указано, что резкий рост смертности, связанной с голодом, происходит на фоне увеличения глобальных военных расходов. Последние выросли на 51 миллиард долларов, что в шесть с половиной раз больше, чем требуется для прекращения голода. Одновременно состояния десяти самых богатых в мире людей за год увеличились на 413 миллиардов долларов — в 11 раз больше, чем предполагаемые расходы ООН на организации гуманитарной помощи по всему миру.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщила, что в июне впервые за последний год цены на еду в мире упали. Россию эта тенденция не коснулась.

В марте ООН сообщала, что в срочной продовольственной помощи нуждаются 20 стран мира, большая часть из них в Африке, в противном случае им грозит массовый голод.