Найдено новое решение проблемы с мировым голодом

Американская компания Inari, которая специализируется на биотехнологиях, нашла способ экономии на сельском хозяйстве за счет использования семян с измененными генами. Усовершенствованные бобовые и кукуруза будут лучше справляться с засухой и давать больший урожай, что поможет в решении проблем с мировым голодом, пишет Forbes.

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При помощи передовой технологии генетического редактирования CRISPR и искусственного интеллекта ученые Inari получают семена и выращивают сельскохозяйственные культуры, которые требуют меньше воды, удобрений и территории для посадки. Компания делает упор на соевые бобы и кукурузу, так как они очень популярны в Северной и Южной Америке и занимают поля в 300 миллионов акров (121 миллион гектаров). Разработки могут увеличить урожайность сои и кукурузы на 20 процентов, а расход воды при этом снизится на 40 процентов.

Инициатива станет еще одним шагом к устойчивому потреблению, защите экологии и помощи голодающему населению мира при растущем спросе на продукты питания. На реализацию проекта Inari собрала уже порядка 1,2 миллиарда долларов.

Масштабный голод сейчас угрожает населению 20 стран мира, большинство из которых расположены в Африке. По последним данным ООН, в срочной продовольственной помощи нуждаются жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии. Всего около 34 миллионов человек находятся в шаге от голодной смерти.