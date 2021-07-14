Россияне оценили необходимый доход для сведения концов с концами

Российские семьи назвали минимальный доход для сведения концов с концами в пандемийный год

Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?».

Самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

Также выяснилось, что лишь 24,3 процента домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7 процента домохозяйств. Отмечается тенденция к улучшению ситуации по этому показателю. Так, в 2018 году 79,5 процента семей испытывали финансовые затруднения, в 2016-м таких было 84,6 процента.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года во всех регионах страны с охватом более 100 тысяч домохозяйств. Согласно переписи 2010 года, в России 54,6 миллиона частных домохозяйств.

13 июля Минэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты граждан в 2021 году почти на пять тысяч рублей или на 9,1 процента по отношению к уровню 2020 года. Россиянам предсказали, что средний уровень дохода превысит показатель в 56 тысяч рублей. Кроме того, ведомство увеличило прогноз прожиточного минимума. Ожидается, что в 2022 году МРОТ вырастет на 2,5 процента до 11 950 рублей, на 9,2 процента (до 13 059 рублей) в 2023 году и на 7,4 процента (до 14 031 рублей) в 2024 году.

Ранее Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Законодатели предлагали помогать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.