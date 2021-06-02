Россиянам отказались выдавать карточки на еду

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамовэ Об этом пишет ТАСС.

Законодатели предлагали помогать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.

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Выдавать сертификаты предлагалось по заявлению, а перечень продуктов, которые реализуются по ним, был оставлен на усмотрение правительства. Финансировать такую меру поддержки предлагалось за счет субвенций из федерального бюджета. Подобным образом, указали авторы документа, социальные продуктовые сертификаты используются в Москве. Однако правительство выдало отрицательный отзыв на инициативу и отказалось от нее. В нем говорится, что пояснительная записка к законопроекту не имеет обоснования ключевых параметров инструмента социальной поддержки, не позволяет оценить перспективы его реализации и социально-экономический эффект.

В свою очередь в Счетной палате указали, что документ выглядит слишком декларативно, так как большинство положений, важных для его реализации, имеют «отсылочный характер» или отсутствуют. На этом основании профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить инициативу.

О готовящемся законопроекте глава комитета Ярослав Нилов рассказал в конце сентября 2020 года. В декабре сообщалось, что документ готов к внесению и были названы его авторы. В феврале о необходимости подумать над такой идеей в разговоре с главами фракций Госдумы заявил президент страны Владимир Путин. Вопрос ему задавал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.