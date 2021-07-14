В Кремле ответили на данные о необходимом доходе для сведения концов с концами

В Кремле ответили на данные о необходимом россиянам доходе для сведения концов с концами

В Кремле ответили на необходимый россиянам доход для сведения концов с концами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о финансовом положении российских домохозяйств в Росстат и Минэкономразвития. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля признался, что это сложно комментировать. «Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом это средние [данные] », — сказал он.

Ранее стало известно, что российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. По данным Росстата, самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

Кроме того, выяснилось, что только 24,3 процента домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7 процента домохозяйств.

Позднее Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» назвал представленные Росстатом данные «средней температурой по больнице».