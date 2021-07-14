Оценены данные о необходимом россиянам доходе для сведения концов с концами

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на данные о доходе, необходимом российским семьям для того, чтобы свести концы с концами. В интервью «Ленте.ру» он назвал цифры, представленные Федеральной службой государственной статистики, «средней температурой по больнице».

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РБК со ссылкой на исследование Росстата сообщил, что российским домохозяйствам необходимо зарабатывать минимум 60,9 тысячи рублей. Респондентам предложили ответить на вопрос «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы».

Самыми требовательными к величине минимального дохода стали молодые семьи с детьми (80,9 тысячи рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тысячи). При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

Также выяснилось, что лишь 24,3 процента домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7 процента домохозяйств. Отмечается тенденция к улучшению ситуации по этому показателю. Так, в 2018 году 79,5 процента семей испытывали финансовые затруднения, в 2016-м таких было 84,6 процента.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года во всех регионах страны с охватом более 100 тысяч домохозяйств. Согласно переписи 2010 года, в России 54,6 миллиона частных домохозяйств.

В Госдуме считают, что в прожиточный минимум в России занижен

В России занижен прожиточный минимум и недооценен труд. К такому выводу пришел председатель профильного комитета в Госдуме, оценивая данные, полученные Росстатом.

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«Я к Росстату и к их цифрам, их расчетам всегда отношусь скептически. Во-первых, все эти цифры — это средняя температура по больнице. Вы посмотрите, у нас средняя зарплата по стране в одних регионах воспринимается как очень высокая, а в других не так. Потому что при расчете среднего показателя определяется зарплата в благополучном субъекте, например, в Москве, в Тюмени или в северных регионах, где соответствующие коэффициенты. Там зарплаты выше просто исходя из того, что уровень жизни совершенно другой, цены гораздо выше и жизнь там дорогая. Поэтому эти средние цифры я вообще и не понимаю. Я считаю, что это вообще некорректная подача средних цифр», — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он заметил, что Росстат считает инфляцию, и та, по его личным наблюдениям, не соответствует реальности. «Достаточно посмотреть, как изменились цены в магазинах, аптеках, стоимость услуг ЖКХ и транспорта», — обратил внимание политик.

У меня другой вопрос: каким образом Росстат рассчитывал в прошлом году прожиточный минимум, который определялся из стоимости потребительской корзины и получил 12 тысяч рублей? Выходит, что у нас прожиточный минимум в 6-8 раз меньше, чем требуется в среднем для отдельно взятых семей Ярослав Нилов Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По его словам, с этого года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда начали считать по новой методике. Нилов сообщил, что для расчета прожиточного минимума берется среднедушевой медианный доход, таким образом он зависит от реальных доходов всех граждан. «Также рассчитывается минимальный размер оплаты труда. Устанавливается медианная величина и анализируются все заработные платы, которые получают наши граждане», — отметил Нилов.

«Я согласен с тем, что прожиточный минимум у нас низкий, МРОТ у нас низкий. Недопустимо, когда люди работают, но живут за чертой бедности. Но к этим цифрам я отношусь очень скептически. В целом их можно рассматривать, как подтверждение того, что в России занижен прожиточный минимум и недооценен труд. МРОТ надо повышать», — резюмировал политик.