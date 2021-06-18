В Госдуме оценили вероятность нового увеличения пенсионного возраста

Представители комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировали слова демографа Владимира Тимакова, который рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать. В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Ярослав Нилов сообщил, что ни повышение пенсионного возраста, ни уменьшение размера пенсии в нижней палате не рассматриваются в качестве мер борьбы с демографическими кризисами.

«Сейчас о повышении пенсионного возраста речи не идет. У нас еще не прошла в полной мере пенсионная реформа, которая в 2018 году была, сейчас переходный период. И продлится он до 25 года. Никаких разговоров на эту тему я не слышал ни в правительстве, ни тем более в комитете, только наоборот предлагали вернуться к старым параметрам. Что касается повышения пенсии. У нас есть конституционная норма об ежегодной индексации. Она должна быть не меньше уровня инфляции. Как мы можем говорить о снижении, когда это конституционная норма?» — высказался Нилов.

Депутат подчеркнул, что комментируя подобные темы любой эксперт обязан помнить о социальной ответственности, которую он несет за свои высказывания, а также об общественных реакциях, которые за ними последуют.

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«Это некие мысли демографа и не более того. Каких-либо предпосылок к реализации этого нет. Но надо понимать что даже опубличивание своих мыслей в таком ключе уже может породить определенную социальную напряженность. Изменение параметров пенсионной системы, которые произошли в 2018 году, до сих пор еще создает определенные риски и негативные отпечатки социального и политического плана. Подобные заявления и такое свободомыслие может у людей в очередной раз вызвать нервозность, недопонимание, агрессию. Поэтому, я считаю, комментируя такую тему, надо к тому, что заявляешь, подходить с точки зрения социальной ответственности, понимая возможные реакции», — отметил председатель профильного комитета в Госдуме.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко, в свою очередь, скептически отнесся к высказыванию демографа Владимира Тимакова о том, что если женщины не начнут больше рожать, «то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст».

«Если сейчас женщины начнут рожать, то через десять лет эти люди уже пойдут работать. Так, да, по его логике выходит? Получается, что желаемое выдается за действительное», — подчеркнул Тарасенко в беседе с «Лентой.ру» и добавил, что «проблема действительно существует». — «Рождаемость в стране повышать, конечно, надо, но связывать это с тем, что после этого придется повышать пенсионный возраст, — это абсолютно не так. Все зависит от производительности труда. И я думаю, что нам не только не придется повышать пенсионный возраст, а у нас даже будет избыточная рабочая сила, благодаря роботизации и автоматизации производства, которые у нас за эти годы пройдут».

Тарасенко отметил, что даже если в стране не будет таких темпов роботизации и автоматизации, у властей есть возможность не увеличивать пенсионный возраст даже при растущем числе пожилых людей, благодаря производительности труда и общенациональному продукту.

По поводу возможности уменьшения пенсии Тарасенко высказался категорично: «уменьшать уже некуда».

«И так размер пенсии крутится вокруг прожиточного минимума, который на самом деле не является прожиточным минимумом в социальном аспекте, а является уровнем биологического выживания, поскольку обеспечивает только пропитание. Поэтому я не думаю, что этот путь по уменьшению пенсий нам предстоит», — заявил Тарасенко.

Ранее в Минтруде предложили назначать пенсии россиянам автоматически. Определять размер выплаты будут на основании информации индивидуального учета, а также данных, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия и из федеральных государственных информационных систем.