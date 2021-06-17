Россиян проинформируют о размере их будущей пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) станет автоматически информировать граждан о размере их будущей страховой пенсии по старости и о пенсионных накоплениях, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Посмотреть информацию можно будет в личном кабинете на Госуслугах или в отделениях ПФР. Проактивно уведомления начнут приходить раз в три года, женщины станут их получать с 40 лет, мужчины — с 45 (раз в три года).

В уведомлении также обозначат, сколько еще трудового стажа нужно заработать для выхода на пенсию. В личном кабинете россияне смогут узнать о размере пенсионных накоплений. В Минтруде также отметили, что пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически с 2022 года.

Россияне в начале этого года начали активнее менять управляющие компании для своих пенсионных накоплений и продолжили доверять государству в лице ПФР.

Ранее стало известно, что самые большие пенсии в России оказались у чиновников. Размер их выплат на 45 процентов превысил средний размер по стране и более чем на треть — пенсии по старости. На начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным гражданским служащим составил 22 792,2 рубля, в то время как в среднем по стране — 15 744,6 рубля, по старости — 16 790 рублей.