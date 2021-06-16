Названы обладатели самых больших пенсий в России

Самые большие пенсии в России оказались у чиновников, размер их выплат на 45 процентов превысил средний размер по стране и более чем на треть — пенсии по старости, к такому выводу пришло издание «Секрет фирмы» со ссылкой на данные Росстата.

На начало 2021 года средний размер выплат федеральным государственным гражданским служащим составил 22 792,2 рубля, в то время как в среднем по стране — 15 744,6 рубля, по старости — 16 790 рублей.

Средняя пенсия по инвалидности в России составляет 10 322,2 рубля, по потере кормильца — 10 715,6 рубля, социальная — 9848,1 рубля. Пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей получают 13 854,3 рубля.

Издание отмечает, что обладающие максимальной пенсией чиновники — наиболее малочисленная категория, их всего 78 тысяч по всей стране, в то время как пенсионеров по старости — 35,7 миллионов, по инвалидности — 2 миллиона, получателей социальных выплат — 3,2 миллиона, потерявших кормильца — 1,38 миллиона, пострадавших от катастроф — 475 тысяч.

Ранее руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис раскрыл размер самой большой пенсии в России. Эксперт отметил, что, согласно данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Он также добавил, что что военным пенсионерам могут выплачиваться две пенсии.