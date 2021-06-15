Эксперт раскрыл размер самой большой пенсии в России

Руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис раскрыл размер самой большой пенсии в России в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт отметил, что, согласно данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. «Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — говорит эксперт. Он пояснил, что космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. При этом они могут получать не только государственную, но и страховую пенсию по старости.

Биезбардис отметил, что военным пенсионерам могут выплачиваться две пенсии. «Первую — из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, <...> то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР», — сказал эксперт. Таким образом, при определенных условиях военный может получить вторую пенсию.

Ранее сообщалось, что в минувшем году число обращений граждан России за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов оказалось заметно меньше ожидаемого уровня. У одной из организаций снижение составило 20 процентов, у другой, входящей в десятку крупнейших, около 50. Такую забывчивость участники рынка объясняют не только пандемией, но и нежеланием НПФ сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Сама тенденция прослеживается еще с 2019 года.