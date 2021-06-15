Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство россиян желают получать пенсию в размере 45–50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса СберНПФ и Rambler&Co, которые публикуют «Известия».

Почти половина россиян — 44 процента — считает, что им будет достаточно пенсии в размере 45–50 тысяч рублей. Еще 33 процента респондентов отметили, что в старости им был хотелось получать 50–70 тысяч рублей, 16 процентов мечтают о пенсии в 100 тысяч рублей.

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Граждане отметили, что собственного жилья, качественной медицины и полноценного питания им недостаточно — требуются дополнительные расходы. Так, около трети опрошенных (32 процента) хотели бы также иметь возможность путешествовать, 22 процента — заниматься хобби. Каждый пятый (21 процент) рассчитывает на доступ к развлечениям.

Исследование проводилось в июне на портале «Рамблер». В опросе участвовали 2,3 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что в минувшем году число обращений граждан России за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов оказалось заметно меньше ожидаемого уровня. У одной из организаций снижение составило 20 процентов, у другой, входящей в десятку крупнейших, около 50. Такую забывчивость участники рынка объясняют не только пандемией, но и нежеланием НПФ сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Сама тенденция прослеживается еще с 2019 года