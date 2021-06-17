Россияне стали доверять пенсию государству

Россияне в начале 2021 года стали активнее менять управляющие компании для своих пенсионных накоплений и продолжили доверять государству в лице Пенсионного фонда России (ПФР), пишет «Коммерсантъ».

За первые пять месяцев текущего года заявления на перевод пенсионных накоплений из одной структуры в другую — из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и ПФР, в обратном направлении или из одного НПФ в другой — подали 42 тысячи человек. Точной статистики за аналогичный период прошлого года нет, но аналитики рекомендуют сравнивать показатель с результатом первого квартала 2020-го, когда перевод осуществили 23,2 тысячи граждан.

При этом сохраняется прежняя тенденция на активный переход граждан из НПФ в ПФР. В первом квартале прошлого года на такие операции пришлось 78,6 процента всех переводов, в январе-мае нынешнего — около 50 процентов.

Также увеличилась доля заявлений о смене одного НПФ на другой: с 13,6 до 35,7 процента. В свою очередь из ПФР в НПФ решили перейти 13,6 процента заявителей против шести процентов в первом квартале 2020-го.

При этом аналитики отмечают, что в целом количество переходов из одной структуры в другую в последнее время резко снизилось и составляет малую часть от общего числа участников государственной пенсионной системы.

Отчасти это связано с ограничениями, установленными Центробанком. По нынешним правилам, смена пенсионного страховщика чаще одного раза в пять лет чревата потерей полученного за этот срок инвестиционного дохода.

Поступление новых пенсионных накоплений в систему обязательного пенсионного страхования прекратилось в 2014 году, когда в России была «заморожена» накопительная часть пенсии — ради пополнения бюджета ПФР. С тех пор эта мера несколько раз продлевалась.