В России предложили назначать пенсии автоматически

В министерстве труда России предложили назначать пенсии россиянам автоматически. Для этого гражданам потребуется подать специальное заявление на сайт Госуслуг. Законопроект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Определять размер пенсии будут на основании информации индивидуального учета, а также данных, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия и из федеральных государственных информационных систем. Автоматически станут назначать выплаты только тем гражданам, которые никогда не работали за рубежом. Кроме того, россиянам понадобится дать согласие на получение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — отмечается в объяснительной записке к законопроекту.

Ранее россиянам назвали размер зарплаты для накопления пенсии. Эксперт заявил, что для дохода от накоплений в пенсионном возрасте в 100 тысяч рублей потребуется 30-40 миллионов рублей.