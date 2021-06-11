Названы способы повысить доходы на пенсии

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев дал советы, как повысить свои доходы после выхода на заслуженный отдых. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, чтобы доход соответствовал ожиданиям, следует полагаться на дополнительные сбережения и заранее начинать копить деньги. Наименее рискованным, но и самым низкодоходным инструментом являются банковские депозиты. Тем, кто может допустить небольшой риск, стоит задуматься о приобретении корпоративных и государственных облигаций. Набравшимся опыта инвесторам можно купить акции.

Эксперт пояснил, что подобные накопления начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени, и задуматься о них стоит как можно раньше, чтобы не пришлось ежемесячно откладывать заметно большие суммы.

10 июня стало известно, что около половины россиян, откладывающих деньги, делают это без определенной цели. В сбережениях «про запас» признались 54 процента опрошенных. Самый популярный мотив для сбережений — улучшение жилищных условий, о нем заявило 36 процентов опрошенных. 32 процента копит на путешествия, 20 процентов нацелено на пассивный доход на пенсии. На образование для себя или детей откладывает 15 и 13 процентов соответственно.

В начале июня появились также данные о том, что у 65 процентов россиян не оказалось достаточной финансовой подушки на черный день. Тем, кто деньги все-таки копит, в Центробанке рекомендовали хранить их в ликвидной и надежной форме, например в виде банковского вклада.