В ПФР объяснили подсчет трудового стажа во время службы в армии

Время срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Там пояснили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривают ежегодно.

11 июня сообщалось, что в минувшем году число обращений граждан России за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов оказалось заметно меньше ожидаемого уровня. У одной из организаций снижение составило 20 процентов, у другой, входящей в десятку крупнейших, около 50. Такую забывчивость участники рынка объясняют не только пандемией, но и нежеланием НПФ сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Сама тенденция прослеживается еще с 2019 года

Ранее стало известно, что большинство россиян не смогли разобраться, как формируется их будущая пенсия. О том, что она делится на страховую и накопительную, знают менее 10 процентов граждан. Выяснилось, что 89 процентов граждан интересуются формированием пенсии, но только 8 процентов знают принципы ее формирования из накопительной, страховой части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Больше половины респондентов — 51 процент — признались, что пытались разобраться в этой теме, но столкнулись со сложностями. О пенсионных баллах и двух частях пенсии слышали 30 процентов опрошенных, но не поняли, как это работает. Еще 11 процентов участников опроса признались, что и вовсе не интересуются этой темой.