Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет

Демограф Владимир Тимаков рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет в случае, если женщины не начнут больше рожать. Он рассказал «Комсомольской правде», что впервые в русской истории число выходящих на пенсию россиян больше, чем число достигающих совершеннолетия.

«Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст», — заверил специалист.

По словам Тимакова, если человечество не сможет победить эпидемию коронавируса, продолжительность жизни будет еще больше сокращаться. Однако, если удастся сохранить темпы роста продолжительности жизни 15-летней давности, то уже в середине 30-х «придется снова повышать пенсионный возраст».

На вопрос о том, будут ли мужчины выходить на пенсию в 70 лет, а женщины — в 65, Тимаков ответил утвердительно. «Это вполне реальные цифры, Европа уже стремится к этим отметкам. Либо же придется сокращать размеры пенсий», — высказал мнение демограф.

Ранее в июне в министерстве труда России предложили назначать пенсии россиянам автоматически. Для этого гражданам потребуется подать специальное заявление на сайт Госуслуг. Определять размер пенсии будут на основании информации индивидуального учета, а также данных, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия и из федеральных государственных информационных систем.