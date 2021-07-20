Экономист поделился способом обмануть инфляцию

Экономист компании «Сбер Управление Активами» Григорий Островский рассказал инвесторам, на какие ценные бумаги необходимо обратить внимание, чтобы обмануть инфляцию. Своим мнением финансист поделился с РИА Новости.

Инвесторам, которые спокойно относятся к волатильности (изменчивости) цен, следует присмотреться к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от пяти до десяти лет и к облигациям качественных эмитентов первого эшелона. У этих бумаг есть потенциал показать годовую доходность в девять-десять процентов.

Более осторожным инвесторам подойдут облигации первого эшелона с доходностью более семи процентов и сроком погашения до трех лет и второго эшелона с доходностью более восьми процентов и сроком погашения до двух лет.

В России доходности государственных облигаций выросли на один-два процента с начала года, сделав их привлекательнее по сравнению с банковскими вкладами, напомнил эксперт.

В начале февраля центр НАФИ составил портрет «новых инвесторов» в России и пришел к выводу, что они недостаточно компетентны. Согласно исследованию, только у девяти процентов россиян есть инвестиционный опыт, а из всех опрошенных лишь три процента хорошо разбираются в вопросе. Почти две трети опрошенных, 65 процентов, совсем не разбираются в инвестициях.

