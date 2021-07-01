Россию похвалили за устойчивый госдолг

Международная страховая компания Euler Hermes проанализировала (обзор есть в распоряжении «Ленты.ру») состояние госдолга 101 страны Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки и похвалила Россию за устойчивость государственных обязательств.

В процессе исследования рассматривались такие критерии, как соотношения долга к ВВП, его рост из-за пандемии коронавируса, доля госдолга, номинированного в иностранной валюте, состояние платежного баланса, эффективная процентная ставка (с поправкой на инфляцию), стоимость обслуживания долга.

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Россия заняла второе место в рейтинге, уступив лишь Болгарии и получив максимальную оценку по пяти параметрам из восьми. Авторы высоко оценили низкую долговую нагрузку российского бюджета, состояние платежного баланса и стоимость обслуживания госдолга. Наименьший результат Россия показала по доле номинированного в иностранной валюте долга, набрав 18,8 балла из 100 возможных.

Также в первую пятерку вошли Демократическая республика Конго, Афганистан и Камбоджа. Странами с наименее устойчивым госдолгом были признаны Ливан, Суринам, Шри-Ланка, Бахрейн и Египет.

Китай занял 11 место. Среди стран бывшего СССР лучший результат вслед за Россией показала Молдавия — 16 место общего рейтинга, Таджикистан — 17-е, Азербайджан — 28-е, Узбекистан — 30-е. Грузия, Украина и Армения заняли места с 77-го по 79-е.

Также авторы предположили, что в ближайшие годы можно ожидать долговой кризис в развивающихся странах с низким уровнем доходов. «Текущие международные инициативы по реструктуризации задолженности лишь откладывают решение проблемы в долгий ящик и, скорее всего, поставленные цели не будут достигнуты. Однако "цунами дефолтов" вряд ли произойдет», — говорится в обзоре.