Российский госдолг станет дороже

Министерство финансов России ухудшило прогнозы роста платежей по государственному долгу на следующие два года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к будущему проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы. В законе о бюджете на 2021–2023 годы предусматривались выплаты в размере 1,37 триллиона рублей в 2022 году и 1,6 триллиона в 2023 году, но теперь они должны вырасти до 1,44 триллиона и 1,75 триллиона соответственно.

Обслуживание, как объяснили в пресс-службе Минфина, станет дороже по двум причинам. Во-первых, в 2020 году была расширена программа заимствований. Исходно предусмотренные показатели внутреннего государственного долга были превышены более чем в два раза из-за упавших доходов бюджета в пандемию. Всего объем размещений достиг почти 5,3 триллиона рублей, причем 60 процентов средств привлекли осенью.

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Вторая причина связана с денежно-кредитной политикой Центрального банка. Значительная часть обязательств государства привязана к стоимости денег в экономике, а ЦБ в ответ на усилившуюся инфляцию вынужден был повышать ставку. С третьего квартала деньги дорожали четырежды, в последний раз в июне ставку подняли до 5,5 процента.

При этом к пересмотру оценки кредитоспособности России рост расходов на обслуживание госдолга привести не должен, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings Дуглас Уинслоу. Он отметил, что позиции страны подкрепляются сильным государственным балансом.

С 14 июня в отношении российского госдолга действуют санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка. Вторичный рынок ограничения при этом не затронули.

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