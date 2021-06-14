Санкции США против российского суверенного долга вступили в силу

Объявленные Вашингтоном в апреле санкции на ряд операций с российским суверенным долгом вступили силу в понедельник, 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Американским финансовым учреждениям отныне запрещено участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации. Также вводится запрет на кредитование рублевых или нерублевых средств этим трем организациям

Рестрикции распространяются только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.

9 июня Россия взяла в долг перед вступлением в силу новых санкций в США, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) рекордным за последние два месяца номиналом. Было проведено два аукциона по размещению ОФЗ. В результате первого были размещены девятилетние бумаги общим объемом 20,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 40 миллиардов. Доходность выпуска, номинал которого индексируется и привязан к темпам инфляции, составила 2,75 процента годовых. В ходе второго аукциона были размещены ОФЗ со сроком действия 10 лет и постоянным купоном на 61 миллиард рублей — при общем спросе в 148 миллиардов. Доходность бумаг составила 7,39 процента годовых.

Ранее Bloomberg сообщило, что США, помимо санкций в отношении российского долга, вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.