Экономика
 
Последние новости
Ядерные державы увеличили количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве
Редкий белый носорог родился в американском зоопарке
Роспотребнадзор оценил возможность заболеть коронавирусом после прививки
У продуктового магазина в Москве нашли нетрезвого ребенка
Получившего травму после падения с самоката мэра Кисловодска отправили в Москву
Гинцбург рассказал о множестве российских штаммов коронавируса
Байден перепутал страны во время своей речи про Россию
Власти Петербурга анонсировали новые ограничения из-за коронавируса
Режиссер отказался сотрудничать с МХАТ после спектакля с Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

Санкции США против российского суверенного долга вступили в силу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Al Drago / REUTERS

Объявленные Вашингтоном в апреле санкции на ряд операций с российским суверенным долгом вступили силу в понедельник, 14 июня. Об этом сообщает ТАСС.

Американским финансовым учреждениям отныне запрещено участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации. Также вводится запрет на кредитование рублевых или нерублевых средств этим трем организациям

Рестрикции распространяются только на вновь выпущенные на первичном рынке рублевые суверенные долговые обязательства, но не на вторичном рынке и не на действующих держателей суверенных долговых обязательств.

9 июня Россия взяла в долг перед вступлением в силу новых санкций в США, разместив облигации федерального займа (ОФЗ) рекордным за последние два месяца номиналом. Было проведено два аукциона по размещению ОФЗ. В результате первого были размещены девятилетние бумаги общим объемом 20,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 40 миллиардов. Доходность выпуска, номинал которого индексируется и привязан к темпам инфляции, составила 2,75 процента годовых. В ходе второго аукциона были размещены ОФЗ со сроком действия 10 лет и постоянным купоном на 61 миллиард рублей — при общем спросе в 148 миллиардов. Доходность бумаг составила 7,39 процента годовых.

Ранее Bloomberg сообщило, что США, помимо санкций в отношении российского долга, вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия взяла в долг перед санкциями
Новости о санкциях обвалили курс рубля
США заподозрили в намерении ударить санкциями по российскому суверенному долгу
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
07:3211 июня

Переход к «зеленой экономике» поставил под угрозу европейские банки

06:1711 июня

Подросток стал миллионером на перепродаже гантелей

06:1111 июня

Российскую промышленность признали одной из самых энергозатратных в мире

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
04:3211 июня

Российские производители пожаловались на слишком низкие цены на молоко

03:4411 июня

Названы способы повысить доходы на пенсии

03:2411 июня

«Большая семерка» задумала пересадить мир на экомобили

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
02:5511 июня

В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов

01:5611 июня

Криптовалютам приготовили новые препятствия

05:2211 июня

Названы регионы с самым большим неравенством между богатыми и бедными

Россия
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв насилия.
Искали девушку из Чечни, она пропала после задержания
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Китайцы начали продажи стильного универсала вдвое дешевле Octavia
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
Lexus впервые показал новый LX — он дебютирует в версиях «570» и «600»
Пристально изучаем новый Toyota Land Cruiser
Видео: первый в России Land Cruiser 300 — стал ли он лучше?
АвтоВАЗ упростил и удешевил Lada Largus и XRay
Opel Crossland: (не)бюджетный кроссовер, с которым немцы возвращаются в Россию
Каков Opel на наших дорогах?
Интерьер нового кроссовера Genesis раскрыли до премьеры
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы