Президент Владимир Путин поручил создать в России больше ярмарок и продовольственных рынков для прямого доступа сельхозпроизводителей к непосредственным потребителям. Слова главы государства приводит ТАСС.

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«Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест», — отметил Путин.

Таким образом, президент согласился с предложениями «Единой России» и вице-премьера Виктории Абрамченко. Последняя в ходе профильного совещания с участием президента обратила внимание на то, что в некоторых регионах фермеры уже приступили к сбору урожая овощей. Обеспечение прямого доступа их продукции на рынок должно поспособствовать снижению общего уровня цен.

«С крупными торговыми сетями у нас есть взаимное понимание. Ярмарки нужно организовать максимально быстро у метро, на железнодорожных и автобусных станциях, городских площадях, возле магазинов торговых сетей, торговых центров», — сказала Абрамченко.