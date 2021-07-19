В российском регионе произошла массовая гибель пчел

В нескольких районах Башкирии произошла массовая гибель пчел. Предположительно, причиной стала обработка полей пестицидами и агрохимикатами сельхозпредприятиями, сообщили в Россельхознадзоре по Республике Башкортостан.

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В ведомство продолжают поступать обращения граждан в связи массовой гибелью пчел. Аналогичная ситуация уже была в российском регионе в июне. Тогда за несколько дней погибло около двух миллионов пчел, еще 160 миллионов пострадали.

В башкирском министерстве сельского хозяйства вначале заявили, что гибель пчел не связана с обработкой полей, отметив, что распылявшийся препарат не содержит опасного для пчел компонента. Однако позднее там добавили, что несоблюдение технологии при обработке полей является наиболее вероятной версией, и отправили комиссию для выяснения причин массового мора.

Житель Мраково Кугарчинского района (Башкирия) Радик Краснощеков обратился к американской актрисе Анджелине Джоли с просьбой проявить внимание к проблеме с гибелью пчел в регионе. «Над нами летают самолеты и сбрасывают отраву прямо на населенные пункты», — написал россиянин, сопроводив сообщение видео, на которых пчеловоды показывают мертвые пчелиные семьи.