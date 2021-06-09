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В российском регионе погибли миллионы пчел

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Фото: Globallookpress.com

В нескольких районах Башкирии выявили массовую гибель пчел. Фермеры предполагают, что причиной стала неаккуратная обработка полей от насекомого-вредителя, сообщает Ufa1.ru.

По данным местного Россельхознадзора, за последние дни погибло около двух миллионов пчел, еще 160 миллионов пострадали. С жалобами на массовое вымирание пчел обратилось около 60 российских пасечников. Ведомство называет причиной мора обработку соседних лесов химикатами от непарного шелкопряда — распыление с самолета проводилось с конца мая в нескольких районах региона.

Пасечники считают, что обработчики не учли при обработке скорость ветра, а также время распыления — они летали днем в период наибольшей активности пчел.

В башкирском министерстве сельского хозяйства вначале заявили, что гибель пчел не связана с обработкой полей, отметив, что распылявшийся препарат не содержит опасного для пчел компонента. Но позднее добавили, что несоблюдение технологии при обработке полей является наиболее вероятной версией, и отправили комиссию для выяснения причин массового мора.

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