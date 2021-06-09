Угроза нашествия шершней-убийц нависла над британским островом

Над британским островов Джерси нависла угроза нашествия шершней вида Vespa velutina, также известных как шершни-убийцы. Об этом сообщает издание The Mirror.

По мнению экспертов, в 2021 году количество шершней на острове может достичь рекордного уровня. С начала года обнаружено уже 63 матки: 38 из них нашли представители общественности, еще 25 попали в ловушки. Этот показатель приближается к рекорду, зарегистрированному в 2019 году, когда на Джерси заметили 69 особей Vespa velutina.

Координатор по борьбе с азиатскими шершнями на острове Джерси Аластер Кристи (Alastair Christie) назвал эту цифру тревожной, но призвал людей не паниковать. «Мы на пути к тому, чтобы превзойти показатели 2019 года, но отлов в 2019 году был минимальным, а сейчас мы работаем гораздо лучше», — пояснил он.

Для эффективной борьбы с нашествием Vespa velutina на острове сформирована команда добровольцев, занимающаяся отслеживанием шершней. Жителей острова призывают проверять сараи, гаражи и другие помещения на наличие гнезд, а также сообщать в комиссию по наблюдению за азиатскими шершнями о любых случаях обнаружения этих насекомых.

Специалисты полагают, что азиатские шершни вида Vespa velutina попали во Францию в 2004 году на корабле с грузом китайской керамики. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву на расстоянии до 10-15 метров.

В конце 2016 года шершней Vespa velutina впервые заметили на острове Джерси. Для человека, страдающего аллергией, смертельно опасен даже один укус этого насекомого. Кроме того, нашествие Vespa velutina угрожает популяции британских пчел.

Остров Джерси располагается в проливе Ла-Манш в 20 километрах от французского региона Нормандия. Он не является частью Великобритании, однако считается коронным владением Британской короны. На острове живут более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что житель Нормандии (Франция) погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax. 57-летний мужчина был ужален агрессивными насекомыми и скончался на месте.