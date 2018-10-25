Смертельная схватка шершня и таракана попала на видео

dailymail.co.uk

В сети набирает популярность видеоролик, на котором таракан и шершень дерутся. На запись их противостояния обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике шершню удается повалить большого таракана на спину. Тот пытается подняться и убежать, но крылатое насекомое залезает на него и отрывает ему ножку. Таракан из последних сил старается стряхнуть с себя обидчика, но безуспешно.

В тот момент, когда кажется, что шершень одержал победу, из-под двери появляется голова геккона. Ящерица хватает двух насекомых и тотчас возвращается в укрытие.

В июне пользователи сети обратили внимание на видео со схваткой двух жуков. Более крупное насекомое, хоть и с трудом, но сумело победить сородича.

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