Тысячи пчел во время карантина поселились в офисе американской компании

Во время карантина, когда все сотрудники были переведены на удаленную работу, 20 тысяч медоносных пчел поселились в офисе американской компании Invoca, занимающейся разработкой программного обеспечения. Обнаружить насекомых и избавиться от них удалось только в январе 2021 года. Об этом пишет Inc.

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Трехэтажное здание организации находится в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Офис пустовал с марта 2020 года, когда 210 сотрудников перешли на дистанционный формат работы. В апреле его посетила менеджер Сьюзан Аранго, чтобы проверить состояние помещений после урагана, и увидела мертвых насекомых на полу. Поскольку живых пчел женщин не нашла, она подумала, что их занесло с улицы, и забыла об этом случае.

Но ситуация повторилась, и в ходе следующих визитов Аранго постоянно находила пчел. В результате уже в январе текущего года менеджер обратилась в компанию Super Bee Rescue and Removal, которая специализируется на устранении пчел и их перемещении в естественную среду. Специалист нашел гнездо снаружи здания с помощью тепловизора. В нем было 10 галлонов меда, воска и пыльцы.

Насекомые смогли проникнуть в офис через дыру в стене и обосновались между вторым и третьим этажом. Согласно оценкам организации, пчелы пробыли там не менее полугода. Специалисты заманили их в контейнер и переместили в естественную среду.

«Из всех вызовов пандемии, которые мы ожидали, такого не было в нашем списке», — заявил генеральный директор Invoca Грег Джонсон. Super Bee забрала большую часть сот, чтобы восстановить популяцию в дикой природе. Небольшой кусок подарили Аранго в качестве сувенира.

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