Женщина нашла двухголового дождевого червя и поселила в цветочном горшке

Жительница английского города Челтнем, графство Глостершир, нашла у себя в саду двухголового дождевого червя и назвала его двойным именем. Об этом сообщает издание The Mirror.

В воскресенье, 8 ноября, 56-летняя Шерри Фокс (Sherrie Fox) обнаружила в своем саду двухголового червя. Она назвала существо Кевин (Kevin) и Перри (Perry) в честь героев популярного в Великобритании в 1990-е годы одноименного комедийного сериала.

Фокс поселила Кевина и Перри в цветочный горшок.

«Мы с мужем оба фанаты дикой природы. Мы проводим много времени, снимая на видео, как муравьи собирают свои яйца и относят их в отверстия в нашем газоне. И земляные пчелы тоже создают множество отверстий. У нас в саду, наверно, больше отверстий, чем в игольной подушке», — рассказала Фокс.

Она надеется, что видео с червем подарит людям немного удивительного и волшебного во времена неопределенности.

«Надеюсь, он не уполз из горшка под землю. Я была бы рада увидеть его еще раз», — сообщила она.

По данным научных исследований, черви могут отрастить две головы после того, как их разрубили надвое. Приобрел ли найденный Фокс червь вторую голову именно таким образом, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида домашняя кошка по кличке Олив принесла хозяйке двухголовую змею. Эксперты объяснили, что это двухголовый черный полоз, который, скорее всего, не выживет в дикой природе.