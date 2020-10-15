Рыбак выловил чрезвычайно редкую двухголовую акулу и выбросил ее

В индийском штате Махараштра рыбак выловил чрезвычайно редкую двухголовую акулу. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Нитин Патил (Nitin Patil) поймал уникального хищника длиной 15 сантиметров в рыбацкой деревне Сатпати. Он сделал несколько фотографий и видео улова и выпустил его обратно в море. «Мы не едим таких маленьких рыб, тем более акул, так что я счел ее странной, но все же выбросил», — вспоминает он.

Индиец поделился снимками с другими рыбаками и узнал, что пойманная им акула имела редкую аномалию. Позже фотографии двухголовой акулы направили исследователям и биологам из города Мумбаи. Эксперты подтвердили уникальность выловленного хищника.

«Согласно записям о рыбацких рекордах, двухголовые акулы крайне редко встречаются в прибрежных водах Индии. Скорее всего, это был эмбрион либо желтой остроносой акулы, либо длиннорылой акулы. Оба вида живородящие и водятся в водах Махараштры», — объяснил ученый Ахилеш К.В. (Akhilesh KV).

По данным исследователей, похожую двухголовую особь остроносой длиннорылой акулы обнаружили в штате Гуджарат в 1964 году, а двухголовую желтую остроносую акулу — в Карнатаке в 1991 году. Как сообщает National Geographic, в 2008 году в Индийском океане выловили двухголовый эмбрион синей акулы.

Ранее стало известно, что жительница американского города Тейлорсвилл, штат Северная Каролина, нашла у себя дома двухголового детеныша серого лазающего полоза. Она отдала змею в научный центр города Катба. Там рептилию будут показывать школьникам во время занятий.

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