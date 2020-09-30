Женщина нашла у себя дома двухголовую змею

Жительница американского города Тейлорсвилл, штат Северная Каролина, нашла у себя дома двухголового детеныша серого лазающего полоза. Об этом сообщает сайт телеканала Action News Jax.

В воскресенье, 27 сентября, Джинни Уилсон (Jeannie Wilson) обнаружила детеныша серого лазающего полоза возле журнального столика у себя дома. У 30-сантиметровой рептилии было две головы.

Американка позвонила зятю, который находился неподалеку, и попросила его приехать.

«Кто-нибудь знает место, которое заберет змею и будет заботиться о ней, или я должна просто выпустить ее? Она не ядовита. Я не сумасшедшая, ребята. У змеи две головы», — написала Уилсон в Facebook.

Позже она сообщила, что отдала полоза в научный центр города Катба. Там рептилию будут показывать школьникам во время занятий. Представители научного центра сообщили, что шанс встретить двухголового серого лазающего полоза — один к 100 тысячам.

Серые лазающие полозы, также известные как крысиные змеи, не ядовиты и убивают при помощи удушения. Как правило, они охотятся на мелких грызунов. Эти рептилии достигают 2,6 метра в длину.

Ранее сообщалось, что профессиональный змеелов нашел огромного двухголового техасского гремучника в американском штате Аризона. Размер рептилии вдвое превышал размеры ее собратьев.