Огромная двухголовая гремучая змея удивила змеелова

Профессиональный змеелов нашел огромного двухголового техасского гремучника в американском штате Аризона. Об этом сообщает издание The Tribune.

Утром 16 августа змеелов Грейсон Гетти (Greyson Getty) проследовал за найденной возле площадки для гольфа гремучей змеей и обнаружил логово, где находились еще 12 рептилий. В углу змеиного жилища лежал, свернувшись кольцами, двухголовый детеныш техасского гремучника, размер которого вдвое превышал размеры его собратьев. Он был мертв.

Эта рептилия удивила Гетти. «Его тело казалось довольно большим и непропорциональным по сравнению с другими змеенышами. Он был вдвое больше нормального детеныша гремучей змеи. По всей видимости, животное недолго прожило после рождения. Змееныш сделал первые вздохи, а затем свернулся кольцами и умер», — сказал змеелов.

При помощи крючка Гетти извлек из логова четырех взрослых змей и семь здоровых змеенышей. Позже одна из змей родила в ведре у змеелова, поэтому общее количество рептилий выросло до 14. Всех гремучников Гетти отнес подальше от площадки для гольфа и выпустил обратно в дикую природу.

Компания Rattlesnake Solution, где работает Гетти, позже опубликовала фото двухголового змееныша в соцсетях. На пугающем фото видна короткая, но очень пухлая молодая гремучая змея с двумя полностью развитыми головами.

Компания решила не отдавать змею исследователям, так как ее труп уже частично разложился. «Поскольку я увлекаюсь змеями, мне приходила в голову идея найти какой-то способ, чтобы сохранить эту змею. За годы работы у меня накопилось много безумных историй, и было бы хорошо иметь физическое доказательство одной из них», — сказал Гетти.

Техасские гремучники — один из десяти наиболее опасных видов змей в США. Их яд вызывает обширное внутреннее кровотечение.

Двухголовые змеи любого вида редко выживают в дикой природе из-за того, что им сложно защищаться от хищников, и головы борются за то, какая из них проглотит еду.