Домашняя кошка принесла хозяйке редкую двухголовую змею

В американском штате Флорида домашняя кошка по кличке Олив принесла хозяйке двухголовую змею. Об этом сообщает новостной портал ClickOrlando.

Кей Роджерс (Kay Rogers) рассказала, что в конце сентября кошка ее дочери вернулась с прогулки и бросила в гостиной редкую рептилию с бицефалией. Изначально семья решила, что змея ранена. «Я рассмотрела ее внимательнее и пришла в восторг. Ничего подобного я никогда не встречала», — вспоминает американка.

Дочь, увлекающаяся природой и животными, назвала рептилию Дос. «Видишь, мам? — говорила девочка. — Олив принесла рептилию в дом, потому что знала, что мы спасем ее». Роджерс опубликовала фотографии змеи в группе «Что это за змея?» в Facebook. Эксперты объяснили, что перед ними двухголовый черный полоз, который, скорее всего, не выживет в дикой природе.

Затем женщина обратилась в исследовательский институт Флориды с просьбой помочь. Специалист Джонатан Мейс прибыл 27 сентября и забрал уникальную змею. До этого момента Роджерс ухаживала за рептилией и следила, чтобы она не уползла. «Думаю, мы передали ее в надежные руки. Они так хорошо о ней заботятся. Мы рады, что она отлично себя чувствует», — подчеркнула Роджерс.

Бицефалия — наличие у животного более одной головы. Может быть результатом как генетических, так и экологических аномалий во время развития эмбриона.

В конце сентября сообщалось, что жительница американского города Тейлорсвилл, штат Северная Каролина, нашла у себя дома двухголового детеныша серого лазающего полоза. 30-сантиметровая рептилия ползала возле журнального столика.