В китайском городском округе Ичунь, провинция Цзянси, мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и вошел в историю — его достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в группе Guinness World Records на Facebook.

Жуань Лянмин установил мировой рекорд, после того как на его теле оказался гигантский пчелиный рой. На кадрах видно, как на китайца без защитного костюма высыпают несколько тазов с насекомыми. Пчелы полностью облепили Лянмина, превратив его в огромную коричневую статую. На последних минутах ролика мужчина помотал головой, чтобы смахнуть насекомых с лица.

За происходящим наблюдали представители Книги рекордов. Когда достижение зафиксировали, специально обученные люди очистили Лянмина от пчел.

Видео собрало более шести миллионов просмотров, сотни комментариев и ретвитов. «Я впервые вижу подобный талант. Вряд ли я смогу посмотреть ролик снова. Этот мужчина — настоящий герой Книги рекордов Гиннесса», «Я чуть не умер от просмотра видео», «Я сейчас упаду в обморок от этих кадров», — писали пользователи сети.

В прошлом году сообщалось, что в индийском штате Западная Бенгалия собиратель дикого меда Сук Махаммад Далал, утративший чувствительность к пчелиным укусам, набил полный рот живыми пчелами. Годом ранее он утрамбовал рой пчел под майку.