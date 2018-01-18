Индиец утрамбовал рой пчел под майку

Источник: Newsflare

В индийском штате Западная Бенгалия сняли на видео работу собирателя дикого меда Сука Махаммада Далала (Suk Mahammad Dalal), который утратил чувствительность к пчелиным укусам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ролике Далал с улыбкой берет пчел рукой и прячет их под майкой, чтобы они не мешали собирать мед. Он утверждает, что за 15 лет приобрел иммунитет к пчелиному яду и перестал чувствовать боль, когда его жалят насекомые. По его словам, от укусов у него распухают губы, но чашка горячего чая помогает избавиться от отека.

В прошлом пчелиные укусы досаждали ему сильнее. «Однажды меня ужалили больше 300 пчел, и я потерял сознание», — вспоминает 31-летний собиратель меда. После этого случая Далал едва не бросил свое ремесло. Он подумывал уехать в столицу Западной Бенгалии и стать помощником целителя, но так и не сделал этого.

В 2017 году сообщалось о том, как огромный рой пчел задержал вылет лайнера в индонезийском аэропорту Куала-Наму на острове Суматра.

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