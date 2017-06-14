В Нью-Йорке 20 тысяч пчел заблокировали вход в небоскреб

В нью-йоркском боро Манхэттен (США) 20 тысяч пчел облепили стену у входа в здание Vox Media. Видеозапись случившегося опубликовали на странице в соцсети Facebook новостного портала Verge Science 14 июня. Ролик просмотрели более 154 тысяч раз.

По информации издания, пчелы последовали за своей королевой, которая искала новое место для обитания из-за царящей в Нью-Йорке жары. К зданию прибыли пчеловоды, которые уместили насекомых в коробку.

Известно, что с 2010 года в Нью-Йорке разрешено разводить пчел. Жители города занимаются пчеловодством на крышах своих домов ради заработка, а также несколько ульев находятся в Бэттери-парке (Манхэттен).

