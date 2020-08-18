Найден способ решить одну из важнейших проблем мира

Ученые из Института окружающей среды Университета Миннесоты предложили решение одной из важнейших проблем мира — вымирания пчел, с которым человечество особенно остро столкнулось в прошлом году. Их работа опубликована в журнале People and Nature.

Исследование посвящено проблеме обрабатывания фермерами сельскохозяйственных земель. Авторы задались вопросом, как можно организовать процесс, чтобы повысить урожайность земли и эффективность ее использования. Они указывают, что пчелам необходима естественная среда обитания для отдыха от опыления и сопутствующих запахов. В противном случае снижается их иммунитет, что негативно сказывается на качестве и продолжительности жизни, а также на работоспособности.

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В качестве среды обитания пчел могут подойти небольшие участки земли на границах некоторых угодий. При этом обрабатывающие их фермеры зачастую не готовы идти на такой шаг из-за упущенной выгоды — эти участки невозможно будет обрабатывать. Авторы предлагают хозяевам нескольких ферм объединяться и договариваться о том, кто будет предоставлять часть земли для отдыха и жизни пчел.

По приблизительным подсчетам, землевладельцы, предоставившие часть своих участков, могут терять до миллиона долларов дополнительного дохода ежегодно. Однако их соседи, использующие «труд» более продуктивных пчел, напротив, увеличат прибыль на два миллиона долларов в год и смогут делиться частью этих средств. При условии, что отдавать часть земель будут 40 процентов фермеров, дополнительной выгоды хватит и им, и всем остальным.

Проблема массового вымирания пчел стала актуальной в 2019 году, когда по всему миру фиксировалась гибель сотен тысяч пчелиных семей (каждая может достигать 60 тысяч особей). В России ущерб оценивался в триллион рублей, а главной причиной называлось воздействие гербицидов и инсектицидов, применяемых фермерами для борьбы с растениями и насекомыми-вредителями.