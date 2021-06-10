Российский пчеловод попросил помощи у Анджелины Джоли

Житель Мраково Кугарчинского района (Башкирия) Радик Краснощеков обратился к американской актрисе Анджелине Джоли с просьбой проявить внимание к проблеме с гибелью пчел в регионе. Об этом он сообщил «Пруфы.рф».

Российский пчеловод рассказал, что на юге региона с конца мая ведется обработка лесов от насекомого-вредителя шелкопряда. В результате жертвами обработки деревьев оказались пчелы, отравившиеся распыляемым веществом. На гибель семейств пчел уже пожаловались десятки россиян.

«Над нами летают самолеты и сбрасывают отраву прямо на населенные пункты», — написал россиянин, сопроводив сообщение видео, на которых пчеловоды показывают мертвые пчелиные семьи.

Ссылку на публикацию он отправил Джоли в Instagram.

В башкирском министерстве сельского хозяйства вначале заявили, что гибель пчел не связана с обработкой полей, отметив, что распылявшийся препарат не содержит опасного для пчел компонента. Но позднее добавили, что несоблюдение технологии при обработке полей является наиболее вероятной версией, и отправили комиссию для выяснения причин массового мора.

В мае Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Тело актрисы намазали специальными феромонами, чтобы насекомые ползли по ней в нужном направлении. В спецматериале National Geographic рассказали, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться, а это, в свою очередь, может грозить человечеству голодом.