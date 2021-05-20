Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Видео со съемок для специального материала National Geographic публикует Telegram-канал российского издания Super.

По словам организатора, фотосессия прошла успешно, обошлось без единого укуса. «Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — заявили они. Отмечается также, что тело актрисы намазали специальными феромонами, чтобы насекомые ползли по ней в нужном направлении.

В спецматериале National Geographic рассказали, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться, а это, в свою очередь, может грозить человечеству голодом. В номере также упомянули и инициативу ЮНЕСКО, которую поддержала Джоли — к 2025 году организация планирует увеличить численность пчел на 125 миллионов особей.