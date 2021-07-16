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Россиянам разрешат подзаработать на сельхозземлях

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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила разрешить строить отели на сельхозземлях

Крестьянам и фермерам могут разрешить строить коттеджи и отели на землях сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что так они смогут подзаработать за счет развития агротуризма. Поручение изучить международный опыт в этой сфере вице-премьер Виктория Абрамченко дала Минсельхозу, Ростуризму и другим ведомствам. После этого будут сформированы основные положения нового законопроекта, пишут «Известия», располагающие копией поручения.

В настоящее время Земельный кодекс запрещает строительство любого типа жилья на землях, которые предназначены для сельского хозяйства. Но крестьянам и фермерам хотят разрешить оказывать гостиничные услуги на таких территориях. «Сельский туризм является одним из наиболее заметных трендов в индустрии отдыха в России, — заявили изданию в Минсельхозе. — Он активно развивается во многих субъектах РФ и приносит фермерам дополнительный доход».

Агропромышленный туризм — проведение досуга на фермах и сельскохозяйственных производствах, пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Так, во время отдыха на виноградниках гости могут принимать участие в сборе винограда и дегустировать напитки. Эксперт отметил, что запрет на строительство гостиниц на сельскохозяйственных землях — это серьезный барьер для развития агротуризма.

По оценкам РСТ, на пляжный туризм пока приходится около 60 процентов рынка, на деловой — 20 процентов, на культурно-познавательный — оставшиеся 20 процентов. Потенциал развития нового вида туризма существенный — около 10 процентов, заключил Барзыкин.

Ранее в июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала россиянам снижение цен на отдых в Краснодарском крае. По ее мнению, путевки на Кубань станут дешевле из-за оттока туристов, происходящего на фоне введения новых ограничительных мер в период распространения COVID-19.

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