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Россиянам назвали семь правил выбора загородного дома

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

При выборе загородного дома нужно изначально понимать, для чего он приобретается — для отдыха или постоянного проживания. Также необходимо осознавать, что обслуживание загородной недвижимости дороже, чем квартиры. Семь правил выбора индивидуального жилья назвали эксперты агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Первое правило — грамотно выбрать локацию. «Подумайте, что для вас важно — соседство с лесом, полем или водоемами, — поясняют риелторы. — Определитесь, что должно входить в сопутствующую инфраструктуру вашего будущего дома — супермаркеты, аптеки, школы, сады, поликлиника, или достаточно летнего продуктового магазинчика». Они советуют найти видеообзоры местности, где расположен поселок, чтобы изучить окружение.

Второе правило — обращать внимание на стоимость загородного дома. Дешевые объекты, по наблюдениям специалистов, представлены на существенном удалении от российских городов (в Подмосковье — 70-100 километров от МКАД и дальше). Под Москвой за 2,7-3 миллиона рублей продаются добротные дома в 50-70 километрах от МКАД, летний дом (без удобств) там же можно купить за 700-800 тысяч рублей. Самые бюджетные дачи расположены в дальнем Подмосковье (от 100 километров МКАД) — их стоимость начинается от 100–500 тысяч рублей.

Третий важный момент — конструктив дома и коммуникации. Необходимо проводить предпродажную техническую экспертизу со специалистом, указывают риелторы. Он осмотрит фундамент, кровлю, коммуникации, состояние стен, септиков, скважин, дренажной системой, ливневой канализации.

Кроме того, при покупке дома нужно оценить состояние участка, транспортную доступность (в каком состоянии улично-дорожная сеть, подъездные дороги к участку), выяснить размер коммунальных платежей и, наконец, проверить правоустанавливающие документы на дом и персональные данные продавца.

Ранее в мае россиянам предрекли массовое переселение в частные дома. Глава Почта Банка Дмитрий Руденко отметил, что спрос на индивидуальное жилье растет из-за пандемии коронавируса: многие граждане получили возможность переехать за город после перехода на удаленную работу.

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