Названы российские регионы с самыми дешевыми частными домами. Данные исследования были предоставлены «Ленте.ру» федеральным порталом «Мир квартир».

Согласно исследованию аналитиков, с начала 2020 года средняя стоимость частного дома по России выросла на четыре процента.

Специалисты оценили стоимость предложения по объявлениям о продаже загородного жилья в базе компании по всем 85 регионам России. Выяснилось, что в среднем по России частный дом стоит 4,7 миллиона рублей, однако в некоторых регионах эта цифра значительно ниже.

По данным компании, самые низкие цены на частные дома наблюдаются в Курганской (1,5 миллиона рублей), Кемеровской (2 миллиона рублей) областях, республиках Мордовия (2,3 миллиона рублей) и Чувашия (2,4 миллиона рублей). Также в первую пятерку вошла Еврейская автономная область (2,5 миллиона рублей).

Самые высокие цены отмечены в Москве и Московской области, где можно приобрести частный дом за 19,5 миллиона рублей и 17,7 миллиона рублей соответственно. Санкт-Петербург оказался на третьем месте с показателем в 17,2 миллиона рублей. Далее расположились Севастополь (9,6 миллиона рублей за лот) и Сахалинская область (9,2 миллиона рублей).

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