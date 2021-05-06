Сбербанк подтвердил повышение ставок по ипотеке с 7 мая. Об изменении условий сообщили РБК в пресс-службе Сбера.

Согласно данным на сайте банка, на 6 мая ставка по ипотеке на готовое жилье составляет 7,3 процента, на приобретение строящегося жилья (с учетом льготных ставок по госпрограммам) — от 4,1 процента.

Информацию о том, что Сбербанк повысит ставки по ипотечным кредитам, также подтвердил РБК специалист call-центра сервиса «ДомКлик», через который в Сбербанк подаются заявки на ипотеку. По данным кредитной организации, повышение составит 0,4 п.п. от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража. Исключение — программа «Господдержка-2020».

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«Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», — пояснил представитель кредитной организации. Однако, по его словам, это не затронет клиентов, которые уже получили одобрение по ипотечным заявкам.

В апреле президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в интервью РБК, что повышение ставок по кредитам произойдет, если Банк России вновь ужесточит денежно-кредитную политику.

В начале марта Центробанк предложил варианты регулирования ипотечного кредитования по плавающим ставкам. Специалисты учли международный опыт в этой сфере и сформулировали шесть сценариев. Среди них оказался полный запрет на кредитование физлиц по плавающим ставкам.

Программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, согласно которому можно было приобрести жилье в новостройках. Спустя полгода власти заявили, что программа будет работать до 1 июля 2021 года. Вскоре заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о своем намерении бороться за дальнейшее продлении льготной ипотеки.