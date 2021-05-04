Российских дачников призвали не бояться штрафов за ромашки и одуванчики

Председатель союза дачников Подмосковья и член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Никита Чаплин объяснил, почему россиянам не стоит бояться штрафов за ромашки и одуванчики на участке. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он также напомнил об опасности борщевика.

По словам Чаплина, в 2019 и 2020 годах дачников штрафовали только за наличие на их территории борщевика. При этом он подчеркнул, что санкции коснулись только владельцев заброшенных участков, которые не появлялись там годами. Председатель союза дачников призвал их приезжать в начале лета и косить траву хотя бы один раз в год — в таком случае они смогут избежать штрафа.

Говоря о борщевике, Чаплин назвал его «страшной заразой». Он объяснил, что количество этих растений растет в геометрической прогрессии, если с ним не бороться. При этом борщевик представляет угрозу для человека, так как при контакте с ним появляются «страшные волдыри». «За последние 20 лет в московском регионе никого не штрафовали ни за мяту, ни за одуванчик, ни за ромашку, только борщевик», — заверил председатель союза дачников.

Ранее юрист Татьяна Мацукова предупредила дачников о штрафах за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Они, по словам Мацуковой, так же, как борщевик и чертополох, входят в число опасных растений-вредителей.