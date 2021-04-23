Россиян предупредили о росте числа краж на майские праздники

На майские праздники в России на четверть вырастает число правонарушений, связанных с недвижимостью. Об этом сообщили в компании «Delta Системы безопасности», передает РИА Новости.

«Согласно аналитике, в апреле и мае количество правонарушений на объектах загородной недвижимости имеет средний исторический рост на уровне 25 процентов», — предупредили в компании.

Так, в январе 2021 года на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 возросло количество вызовов в частные дома, большинство из них пришлось на новогодние праздники. В феврале рост был аналогичным, а в марте снизился, но оказался выше прошлогоднего на 9 процентов.

Специалисты «Delta Системы безопасности» отметили, что на чужую территорию проникают с целью кражи в 37 процентах случаев, на втором месте — незаконное проникновение (30 процентов), на третьем — хулиганство (23 процента), еще 10 процентов — это нападения на владельцев.

Чаще всего правонарушения совершают лица без определенного место жительства, граждане в состоянии алкогольного опьянения и местные жители, которые ищут легкой наживы для последующей перепродажи, они чаще всего крадут садовую или мелкую бытовую технику.

Эксперты отметили, что чаще всего вызывают экипажи групп быстрого реагирования сами хозяева в Ленинградской области и Татарстане, а автоматические сигналы срабатывали в Омске, Екатеринбурге, Уфе и Туле.

Ранее стало известно, что за последний год кибермошенники совершили на 60 процентов больше краж со счетов россиян. По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.