Россиян предупредили о росте цен на мебель

Мебель в России может подорожать из-за роста цен на комплектующие и невысокого спроса на товары для дома. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Как отмечают представители отрасли, основным материалом для производства готовой мебели являются древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ). Выпуск ДСП в 2020-м значительно сократился, поскольку в пандемию многие предприятия простаивали. Увеличивающийся спрос на плиты спровоцировал их удорожание и, следовательно рост цен на мебель, но в прошлом году большинство покупателей этого не заметили.

«Подорожал скорее дорогой мебельный сегмент, в эконом-классе цены изменились не сильно, — заявил изданию глава АМДПР Тимур Иртуганов. — В данном случае спрос диктовал предложение, и производители получили доход за счет выросших к концу 2020 года продаж — сказался отложенный спрос. Сейчас он исчерпан». По словам Иртуганова, роста покупательской активности не ожидается, поэтому ценники будут расти.

Ещё одна причина для удорожания мебели — рост цен на комплектующие: 95 процентов мебельной фурнитуры в России — импортные, отметил эксперт.

Год назад, в мае 2020-го, в АМДПР предупреждали об угрозе мебельного коллапса в России. Он возник из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, отсутствия государственной поддержки отрасли и кризиса неплатежей. В сложной ситуации тогда оказались 69 процентов отечественных мебельных предприятий.