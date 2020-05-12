России предрекли мебельный коллапс

Подавляющее большинство российских производителей мебели оказались на грани банкротства. Угроза мебельного коллапса возникла из-за вынужденного простоя предприятий в период самоизоляции, отсутствия государственной поддержки отрасли и кризиса неплатежей, говорится в сообщении Ассоциации мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным АМДПР, 69 процентов отечественных мебельных предприятий находятся в сложной ситуации: запасов финансовой прочности у них хватит не более чем на полтора месяца. К концу апреля предрекали, что переживут текущий кризис лишь 23 процента представителей отрасли, еще 6 процентов собирались продержаться до полугода, а 3 процента производств уже закрылись.

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«Российская мебельная отрасль в одночасье из медленно, но уверенно развивающейся, превратилась в быстро умирающую, — констатируют в АМДПР. — Это рукотворный кризис. В отличие от многих других отраслей экономики, мебельной отрасли, наряду с ресторанным и гостиничным бизнесом, фактически запретили осуществлять основную деятельность, но при этом сохранили за ней все финансовые обязательства».

Как отмечают эксперты, из-за запрета на деятельность розничных продавцов мебели к середине апреля 41 процент российских производителей мебели вообще не получили никакой выручки от розничных продаж, еще 31 процент заявили о падении объемов выручки более чем наполовину. Все предприятия подчеркивают, что внезапный кризис неплатежей является чрезвычайно болезненным.

Мебельщики просят предоставить им отсрочки по налоговым, арендным и коммунальным платежам, страховым взносам и платежам по кредитам. Также они нуждаются в беспроцентных кредитах на пополнение оборотных средств и субсидировании заработной платы сотрудников. Кроме того, полагают они, потерянную розницу можно было бы заместить включением мебели в стандарты строящегося жилья, что привело бы к росту оптовых продаж.

«В целом ситуация в мебельной отрасли характеризуется как очень тяжелая, все ждут серьезной просадки рынка, а также значительного сокращения количества игроков», — подчеркивается в сообщении АМДПР.

В конце 2019-го стало известно, что за последние два года в России увеличилась доля граждан, не готовых много тратить на мебель. 57 процентов раскрыли, что не стали бы расходовать на новые предметы обстановки больше 50 тысяч рублей.

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