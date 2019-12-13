Россияне раскрыли расходы на мебель

За последние два года в России увеличилась доля граждан, не готовых много тратить на мебель. 57 процентов раскрыли, что не стали бы расходовать на новые предметы обстановки больше 50 тысяч рублей. Опрос по теме провел аналитический центр НАФИ. Материалы исследования опубликованы на сайте организации.

Выделить на мебель больше 50 тысяч согласны 37 процентов. В 2017-м этот показатель равнялся 43 процентам. В целом около четверти (23 процента) россиян планируют расходы на обстановку в течение ближайших 12 месяцев. Большинство — 65 процентов — из них — это люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Чаще всего граждане интересуются предметами для спальни или зала (60 процентов). Каждый пятый хочет купить новую мебель в детскую комнату, каждый десятый — в ванную. Скорректировать интерьеры кабинета или кухни намерены семь и девять процентов соответственно.

Больше трети россиян (37 процентов) в интерьере предпочитают минимализм или стиль хай-тек. 29 процентов — приверженцы классики, 11 процентов выбирают дачный стиль, 15 — эклектику, еще 10 процентов — советский винтаж, показало исследование НАФИ.

Ранее, в октябре, ведущие утреннего шоу на телеканале «Россия 1» дали россиянам советы, как сэкономить на коммунальных платежах. В числе прочего зрителям предложили исключить из общей площади квартир балконы и отключить радиоточки.

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