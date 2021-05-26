В России подорожают дачи

Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи в России могут вырасти. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов «Известиям».

По словам эксперта, в среднем за год загородное жилье в стране подорожало на 20 процентов. «По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8-10», — сказал он.

Как сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, спрос на дачи и коттеджи побил все рекорды и увеличился в полтора раза в среднем по стране по сравнению с допандемийным периодом. Поэтому во всех российских регионах наблюдается дефицит качественного жилья.

Руководитель департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган пояснила, что за последний год загородная недвижимость приобрела небывалую популярность. Так, люди оказались заперты в квартирах и поняли, насколько им необходимо иметь участок. Кроме того, стимулирующим фактором стала возможность удаленной работы.

Ранее нотариусы порекомендовали россиянам быть внимательными при покупке дач, построенных до 1998 года. В Федеральной нотариальной палате рассказали, что при приобретении участков с правом собственности, выданным свыше 22 лет назад, нужно внимательно изучить документы и при необходимости сделать их дополнительную проверку. Потенциальная опасность в том, что реестр прав на недвижимость появился именно в 1998 году и регистрировали в нем права, полученные позднее.